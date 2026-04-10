В Боготоле подтопило жилой дом и два приусадебных участка

10 апреля в Боготоле таяние снега привело к подтоплению жилого дома и двух приусадебных участков на улице Зарельсовая. В МЧС Красноярского края сообщили, что двое жителей разместились у родственников, еще двое от расселения отказались.
Сейчас на месте происшествия работают представители администрации округа, решается вопрос о возможности отвода воды. Ситуация — на контроле спасательного ведомства.
