Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми произошло ДТП с двумя легковушками и КамАЗом на Бродовском тракте

Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Очевидцы сообщили сайту perm.aif.ru о смертельной аварии на Бродовском тракте в Перми.

Сообщение об аварии поступило около 11:00. Читатель сообщил, что мужчина разбился насмерть. Сайт perm.aif.ru направил запрос в Госавтоинспекцию ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ГАИ факт гибели водителя не подтвердили. По данным автоинспекторов, ДТП произошло около 09:03. Автомобиль «Лада Гранта» двигался в сторону посёлка Жебрии. На 6-м километре водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Субару». После этого иномарка съехала на правую обочину, а отечественная легковушка столкнулась с «КамАЗом», который ехал перед «Субару».

В результате аварии водитель «Лады Гранты» получил травмы и был доставлен в больницу. Информация о его состоянии уточняется.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сказали в Госавтоинспекции сайту perm.aif.ru.