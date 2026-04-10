В Перми произошло ДТП с двумя легковушками и КамАЗом на Бродовском тракте

Очевидцы сообщили сайту perm.aif.ru о смертельной аварии на Бродовском тракте в Перми.
Сообщение об аварии поступило около 11:00. Читатель сообщил, что мужчина разбился насмерть. Сайт perm.aif.ru направил запрос в Госавтоинспекцию ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ГАИ факт гибели водителя не подтвердили. По данным автоинспекторов, ДТП произошло около 09:03. Автомобиль «Лада Гранта» двигался в сторону посёлка Жебрии. На 6-м километре водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Субару». После этого иномарка съехала на правую обочину, а отечественная легковушка столкнулась с «КамАЗом», который ехал перед «Субару».
В результате аварии водитель «Лады Гранты» получил травмы и был доставлен в больницу. Информация о его состоянии уточняется.
«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сказали в Госавтоинспекции сайту perm.aif.ru.