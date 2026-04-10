Подростку предъявили обвинение за поджог пяти релейных шкафов в Ленобласти

16-летний парень стал фигурантом дела о теракте.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего парня. Его обвиняют в совершении террористического акта на железной дороге, сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

— По версии следствия, подросток облил горючей жидкостью и поджег один батарейный и пять релейных шкафов. Это произошло на станции Токсово и на соседних участках пути — на перегонах Девяткино — Капитолово и Токсово — Пери, — отмечается в сообщении.

В транспортной полиции рассказали, что задержанный действовал не сам. Он выполнял указания неизвестного человека, который общался с ним через мессенджер. Кто именно стоял за этим — сейчас выясняют следователи.

Парню грозит серьезное наказание. Статья о террористическом акте предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Несовершеннолетний возраст обвиняемого может быть учтен судом, но это не отменяет всей тяжести предъявленного обвинения.

СК