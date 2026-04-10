Главу Новотитаровского сельского поселения обвинили в должностных преступлениях

По данным следствия, в марте 2025 года к главе поселения обратился руководитель коммерческой организации с предложением оформить работы по прокладке водопроводных сетей как выполненные за бюджетный счет. Водопроводные сети на участках улицы Аэродромной в станице Новотитаровской фактически были проложены в 2023 году за счет частного лица.