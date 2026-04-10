В Воронеже мужчину осудят за жестокое убийство и разбой двадцатилетней давности

В Воронеже перед судом предстанет 39-летний местный житель, который более 20 лет скрывал причастность к жестокому убийству и разбою. Преступление, совершенное еще в 2003 году, долгое время оставалось нераскрытым. Все изменилось, когда следователям из отдела по «преступлениям прошлых лет» удалось найти ключевого свидетеля и развенчать алиби обвиняемого. Теперь мужчине, который на момент убийства был несовершеннолетним, придется ответить и за старые грехи, и за незаконное хранение наркотиков, найденных у него при обыске уже в 2025 году. Об этом 10 апреля сообщили в региональном СУ СК.
Трагедия случилась в ночь на 3 мая во дворе одного из домов на улице Кропоткина. Как установило следствие, обвиняемый, которому тогда было 17 лет, вместе с 18-летним приятелем распивал спиртное с незнакомцем. У молодых людей созрел план убить и ограбить собутыльника. Подростки набросились на жертву, избивая ее руками и ногами по голове. Пока пострадавший находился в беспомощном состоянии, нападавшие сорвали с него ювелирные украшения, забрали часы и скрылись. Потом прохожие обнаружили мужчину без сознания и вызвали скорую, но потерпевший скончался в больнице.
Все эти годы дело находилось в архиве, так как найти зацепки по горячим следам не удалось. Ситуация изменилась, когда следователи СК повторно проанализировали материалы и вышли на важную свидетельницу. Женщина призналась, что 23 года жила в страхе, ведь преступник угрожал ей расправой, если она решится заговорить. Ее новые показания полностью опровергли версию обвиняемого о непричастности.
Под тяжестью собранных доказательств фигурант, уже имеющий несколько судимостей за кражи, признал свою вину и подробно описал события той ночи во время проверки показаний на месте. Его соучастник не дожил до суда.