В Воронеже мужчину осудят за жестокое убийство и разбой двадцатилетней давности

В Воронеже перед судом предстанет 39-летний местный житель, который более 20 лет скрывал причастность к жестокому убийству и разбою. Преступление, совершенное еще в 2003 году, долгое время оставалось нераскрытым. Все изменилось, когда следователям из отдела по «преступлениям прошлых лет» удалось найти ключевого свидетеля и развенчать алиби обвиняемого. Теперь мужчине, который на момент убийства был несовершеннолетним, придется ответить и за старые грехи, и за незаконное хранение наркотиков, найденных у него при обыске уже в 2025 году. Об этом 10 апреля сообщили в региональном СУ СК.