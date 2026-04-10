На Урале школу оштрафовали за нападение ученика на одноклассницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Школу в Свердловской области оштрафовали на 200 тысяч рублей после того, как ученик напал на одноклассницу, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Источник: РИА Новости

«Мировой судья… признал “Зайковскую среднюю общеобразовательную школу № 1” виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ (“Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов” — ред.). Юридическому лицу назначен штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В инстанции уточнили, что после случившегося Росгвардия провела в школе проверку, были выявлены недостатки в организации работы по обеспечению безопасного пребывания учеников.

Региональное управление СК РФ информировало, что 27 марта в школе поселка Зайково Ирбитского района ученик напал на одноклассницу. Девочка получила ссадину, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, незначительные повреждения были причинены учителю и бухгалтеру школы, которые оказались на месте происшествия, поясняло ведомство. Возбуждено уголовное дело о халатности.