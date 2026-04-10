На Урале школу оштрафовали за нападение ученика на одноклассницу

Региональное управление СК РФ информировало, что 27 марта в школе поселка Зайково Ирбитского района ученик напал на одноклассницу. Девочка получила ссадину, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, незначительные повреждения были причинены учителю и бухгалтеру школы, которые оказались на месте происшествия, поясняло ведомство. Возбуждено уголовное дело о халатности.