Специалисты оценивают масштаб повреждений на улице Набережной реки Уфы

По адресу ул. Набережная реки Уфы, 11/2 произошло обрушение декоративной отделки фасада. Люди не пострадали, но три припаркованных автомобиля получили повреждения. На Набережной реки Уфы, 39/3 фасад также был повреждён из-за ветровой нагрузки. Здесь обошлось без пострадавших и без повреждённых машин. Территорию вокруг домов огородили, доступ в опасную зону закрыли.
«Специалисты обследуют оба адреса, оценивают масштаб повреждений и степень угрозы. После обследования будут приняты меры по восстановлению фасадов. На месте провёл рабочее совещание с профильными службами. Даны соответствующие поручения по оперативной ликвидации последствий и обеспечению безопасности граждан», — сообщил глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов.
Как информировал Башинформ, чтобы избежать травм и ущерба имущества, спасатели управления гражданской защиты города рекомендуют придерживаться определенных правил. Так, при сильном ветре воздержитесь от нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, хрупкими конструкциями и водоёмами. Автовладельцам следует выбирать оптимальные места для парковки своих машин, так как при порывах ветра могут упасть элементы обшивки и кровли.
