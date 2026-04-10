Специалисты оценивают масштаб повреждений на улице Набережной реки Уфы

Как информировал Башинформ, чтобы избежать травм и ущерба имущества, спасатели управления гражданской защиты города рекомендуют придерживаться определенных правил. Так, при сильном ветре воздержитесь от нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, хрупкими конструкциями и водоёмами. Автовладельцам следует выбирать оптимальные места для парковки своих машин, так как при порывах ветра могут упасть элементы обшивки и кровли.