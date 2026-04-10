Суд отказал экс-замгубернатора Кубани в личном участии в судебном заседании

По данным пресс-службы судов, бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка вел совместную нелегальную деятельность с депутатами законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате нелегального сращивания бизнеса и власти им удалось за короткий промежуток времени увеличить банк сельскохозяйственных земель за счет земель в муниципальной и государственной собственности, капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 миллиардов рублей.