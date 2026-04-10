Год колонии получил воронежский водитель за гибель школьника в ДТП на улице Серова

Напомним, водитель автомобиля «Рено» при проезде перекрестка по улице Серова начал поворот, не уступив дорогу автомобилю «Лада». В результате столкновения отечественную легковушку отбросило на тротуар, где она снесла дорожный знак. По трагическому стечению обстоятельства в этот момент рядом с опорой стоял подросток, ожидая зеленого сигнала светофора. Тяжелая конструкция рухнула на ребенка, он погиб на месте.