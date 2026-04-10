Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Год колонии получил воронежский водитель за гибель школьника в ДТП на улице Серова

Суд вынес приговор водителю «Рено» за гибель подростка в Воронеже.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже прошел суд над 52-летним водителем, по вине которого в октябре прошлого года на улице Серова погиб школьник.

Напомним, водитель автомобиля «Рено» при проезде перекрестка по улице Серова начал поворот, не уступив дорогу автомобилю «Лада». В результате столкновения отечественную легковушку отбросило на тротуар, где она снесла дорожный знак. По трагическому стечению обстоятельства в этот момент рядом с опорой стоял подросток, ожидая зеленого сигнала светофора. Тяжелая конструкция рухнула на ребенка, он погиб на месте.

Суд признал водителя «Рено» виновным в гибели мальчика и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.