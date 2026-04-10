На Урале бывший сотрудник ИК получил 4 года колонии за помощь осужденным

Жителя Нижнего Тагила признали виновным в превышении должностных полномочий.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила 10 апреля вынесли приговор бывшему сотруднику свердловской ИК № 12, обвиняемому в превышении должностных полномочий, в том числе из корыстной заинтересованности. Мужчина, являясь главным технологом технической группы центра трудовой адаптации осужденных, в течение года проносил на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы за денежное вознаграждение. Он обеспечивал доставку и передачу осужденным наличных, USB-Flash-накопителей, карт памяти и парфюмерной продукции.

Деньги за услуги переводилось на банковские карты, принадлежащие сотруднику ИК и его жене. Общая сумма полученных средств составила 19 тысяч рублей, рассказали в суде.

Суд приговорил уральца к лишению свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.