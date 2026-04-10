Нижегородец отправится на 17 лет в колонию за работу на спецслужбы Украины и подготовку теракта

«Суд установил, что мужчина являлся сторонником проукраинских взглядов и противником спецоперации. Весной 2025 года он по заданию от представителей спецслужб Украины сфотографировал шесть базовых станций сотовой связи на территории Лысковского муниципального округа. Затем он отправил снимки заказчикам в мессенджере, получив за них 1,5 тысячи рублей», — рассказали в Нижегородском областном суде.
Но на этом сотрудничество жителя региона со спецслужбой Украины не закончилось. Он получил новое задание: выбрать одну из сотовых вышек и поджечь ее. Нижегородец согласился на это и успел сходить на разведку, после которой определился с объектом теракта. Но реализовать свой преступный план он не сумел, так как был задержан силовиками.
В итоге его признали виновным в совершении трех преступлений: госизмене (ст. 275 УК РФ), подготовке поджога средств связи (ч. 1 ст. 30, п «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и легализации средств, полученных в результате госизмены (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).
По приговору, который еще не вступил в силу, первые три года из назначенных ему 17 лет он должен будет провести в тюрьме. Оставшийся срок предстоит отбывать в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 50 тысяч рублей.
