Замначальника Сибирской академии МЧС собирался в Таиланд, но попался на взятке

«Суд счел, что, находясь на свободе, фигурант может оказать давление на свидетелей или попытаться скрыться из-за тяжести возможного наказания», — говорится в сообщении.
Сергею Сахарову грозит до 12 лет лишения свободы. Известно также, что заместитель начальника Сибирской пожарно-спасательной академии собирался отправиться в Таиланд. В настоящее время биографическая страница чиновника удалена с сайта учебного заведения.
По версии следствия, в 2021 году замначальника академии, зная, что закупки на сумму до 600 тысяч рублей не требуют тендера, заключил с фирмой «Промстрой» четыре договора на поставку ученической мебели на общую сумму 2,2 миллиона рублей, искусственно разбив один крупный лот на части. В свою очередь руководитель компании через знакомую обвиняемого подписал с ООО «Сибирь Мебель Сервис» контракт на поставку той же мебели, но уже за 1,5 миллиона рублей.
После приемки товара приятельница замначальника академии получила от неустановленного лица 480 тысяч рублей. Из них 110 тысяч, как полагает следствие, она оставила себе, а 370 тысяч по указанию Сахарова перевела на банковскую карту еще одной его знакомой. Та, в свою очередь, передала деньги самому фигуранту.
Напомним, что в Красноярске предъявили обвинение министру тарифной политики Красноярского края Александру Ананьеву, который обвиняется в получении особо крупной взятки.
