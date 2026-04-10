Экс-замгубернатора Кубани Коробку уличили в рейдерском захвате предприятий АПК

Как заявил представитель Генпрокуратуры, в 2016 году Андрей Коробка знал о нахождении в федеральной собственности 11 тыс. га особо ценных угодий — бывших рисоводческих совхозов, обеспеченных мелиоративными системами на территории Темрюкского района. Он решил завладеть ими. Для этого он, злоупотребляя должностными полномочиями, пролоббировал передачу земельного фонда Краснодарскому краю и закрепил его за ГКУ Краснодарского края, подведомственному министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. После этого по указанию Андрея Коробки предприятием были предоставлены наделы в безвозмездное пользование ООО «Перспектива агро», бенефициаром которого выступает партнер Алексей Сидюков. Таким же образом коммерческие структуры последнего заполучили земельные участки государственного учреждения — около 6 тыс. га. При этом за содержание земель отвечают сами краевые предприятия.