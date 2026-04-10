Под Воронежем рабочий сельхозпредприятия погиб под колесами трактора в гараже

В Воронежской области возбудили уголовное дело по факту гибели тракториста в одном из хозяйств Кантемировского района. Мужчина получил смертельные травмы прямо на рабочем месте в результате несчастного случая. Правоохранители квалифицировали произошедшее как нарушение требований охраны труда, которое привело к смерти человека. Об этом в региональном СУ СК сообщили 10 апреля.
Трагедия случилась 13 марта в производственном гараже. Один из сотрудников предприятия на тракторе сдавал назад и не заметил коллегу, стоявшего у стены. Многотонная машина буквально припечатала мужчину к каменной кладке. Травмированного тракториста успели довезти до больницы, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось — через время он скончался.
Сейчас следователи выясняют, обстоятельства трагедии. С места происшествия изъяли документы, опросили свидетелей и руководство фирмы. Параллельно проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна точно установить причины смерти рабочего.