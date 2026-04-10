Под Воронежем рабочий сельхозпредприятия погиб под колесами трактора в гараже

Трагедия случилась 13 марта в производственном гараже. Один из сотрудников предприятия на тракторе сдавал назад и не заметил коллегу, стоявшего у стены. Многотонная машина буквально припечатала мужчину к каменной кладке. Травмированного тракториста успели довезти до больницы, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось — через время он скончался.