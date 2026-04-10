Нижегородского тренера снова признали невиновным в убийстве росгвардейца

В Нижнем Новгороде, после оглашения вердикта присяжных, суд в очередной раз вынес оправдательный приговор Николаю Кукушкину, тренеру по рукопашному бою. б этом сообщили в «Коммерсантъ».
Ранее его обвиняли в убийстве сотрудника Росгвардии Михаила Рашояна, а также в покушении на двух других бойцов. Инцидент произошел в 2021 году на Большой Покровской улице, когда тренера, вооруженного ножом, вынудили защищать свою супругу и приятелей от нападения восьми нетрезвых росгвардейцев.
Впоследствии трое из нападавших были осуждены за причинение телесных повреждений средней степени тяжести. Им дали условные сроки.
Сам Николай Кукушкин и его адвокаты считают, что прокуратура, вероятно, подаст апелляцию на решение суда, даже несмотря на то, что ранее два состава присяжных были распущены из-за предполагаемого оказания на них давления.
