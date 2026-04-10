Самолет ВВС Франции разбился во время учебного полета

ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Легкий самолет военно-воздушных сил Франции разбился в ходе учебного полета на юго-востоке страны, оба пилота пострадали и доставлены в больницу, сообщила в пятницу газета Parisien со ссылкой на минобороны страны.

Источник: © РИА Новости

«Самолет Cirus SR-20 военно-воздушных сил Франции разбился в пятницу утром в (департаменте — ред.) Альпы Верхнего Прованса во время учебного полета. Два его пилота получили ранения и были доставлены в больницу», — говорится в статье.