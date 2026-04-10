В Воронеже задержали распространителей метадона, прибывших из Подмосковья

8 апреля в Воронеже патрульные полиции задержали двух мужчин в возрасте 26 и 39 лет. Оба — жители Подмосковья. В момент задержания они оборудовали тайники с наркотиками на Ленинском проспекте.
Задержанные с поличным рассказали полицейским, где находится еще один тайник с наркотическим веществом в особо крупном размере. Также мужчины указали адрес квартиры, которую снимали на улице Максима Горького для фасовки закладок.
Изъятые у задержанных вещества направили на физико-химическую экспертизу, она подтвердила, что это метадон, общая масса которого составила 197,11 грамма.
В полиции фигуранты признались в совершении преступления, рассказав, что прибыли в Воронеж по указанию куратора для сбыта розничных закладок.
Сейчас мужчины находятся под стражей. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.