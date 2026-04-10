Спасатели предположили, могли ли Усольцевы выжить в тайге

КРАСНОЯРСК, 10 апреля, ФедералПресс. Сибиряки не теряют надежды, что супруги Усольцевы и их маленькая дочь могут оказаться живы. Между тем специалисты не могут дать однозначный прогноз о судьбе пропавшей семьи из-за суровой зимы и наличия маленького ребенка в группе. Об этом сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Зима в тайге Красноярского края представляет серьезную опасность даже для подготовленных людей. Снежный покров там достигает уровня колен, а ночные температуры могут быть экстремально низкими», — цитирует РИА «Новости» специалистов центра.

По их мнению, снега слишком много, а зимы слишком холодные, чтобы благополучно пережить зиму в тайге.

Напомним, что семья Усольцевых отправилась в поход к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года и пропали. По факту исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Основной версией следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисково-спасательных работ завершилась 12 октября. Спасатели намерены вернуться к поискам, когда сойдет снег.

Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков.