Спасатели предположили, могли ли Усольцевы выжить в тайге

«Зима в тайге Красноярского края представляет серьезную опасность даже для подготовленных людей. Снежный покров там достигает уровня колен, а ночные температуры могут быть экстремально низкими», — цитирует РИА «Новости» специалистов центра.
По их мнению, снега слишком много, а зимы слишком холодные, чтобы благополучно пережить зиму в тайге.
Напомним, что семья Усольцевых отправилась в поход к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года и пропали. По факту исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Основной версией следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисково-спасательных работ завершилась 12 октября. Спасатели намерены вернуться к поискам, когда сойдет снег.
