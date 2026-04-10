Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье осудят владельца верёвочного парка, где травмировалась женщина

Инструкторы, проводившие занятия, не имели необходимой квалификации.

Бизнесмена осудят за оказание услуг, небезопасных для жизни и здоровья, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По версии следствия, на скалодроме верёвочного парка женщина сорвалась с высоты не менее десяти метров. Причиной стало грубое нарушение правил безопасности при обучении альпинизму. Инструкторы, проводившие занятия, не имели необходимой квалификации. Клиентку пристегнули к спусковому устройству неправильно.

В результате падения пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело рассмотрят в Индустриальном районном суде Перми.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело в отношении управляющей компании после обрушения снежной массы на женщину в Пермском крае.