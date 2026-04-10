В Прикамье осудят владельца верёвочного парка, где травмировалась женщина

Бизнесмена осудят за оказание услуг, небезопасных для жизни и здоровья, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
По версии следствия, на скалодроме верёвочного парка женщина сорвалась с высоты не менее десяти метров. Причиной стало грубое нарушение правил безопасности при обучении альпинизму. Инструкторы, проводившие занятия, не имели необходимой квалификации. Клиентку пристегнули к спусковому устройству неправильно.
В результате падения пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело рассмотрят в Индустриальном районном суде Перми.
