В Боготоле из-за активного таяния снега подтопило жилой дом

В Боготоле интенсивное снеготаяние привело к подтоплению жилого сектора. Вода зашла на территорию двух приусадебных участков и одного жилого дома на улице Зарельсовой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Из-за паводка двое жителей на время переехали к родственникам. Еще двое пострадавших от расселения отказались.
Сейчас на месте работают представители администрации Боготольского округа. Специалисты решают вопрос об организации отвода воды от жилых построек. Ситуация находится на контроле регионального управления МЧС.
Также подтопления зафиксировали в селе Красная Поляна Назаровского округа. Из-за активного таяния снега поднялась вода в реке Сереж. Затоплено 5 приусадебных участков, жилые дома не пострадали.
Напомним, мы ведем трансляцию, где собраны все новости о паводке в Красноярском крае, а также инструкции — как подготовить дом к затоплению, как сушить жилье, вещи и подвал после того, как вода ушла, и получить компенсацию.