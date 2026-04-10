В Свердловской области мужчина сбежал из колонии ради девушки

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апреля, УралПолит.Ru. В Первоуральске мужчина сбежал из колонии-поселения ради встречи с девушкой. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Источник: ФедералПресс

По его словам, местный житель, который был заключен в колонию на 2 года и 8 месяцев за серию краж, повредил забор, а оказавшись на свободе, добрался до ближайшей трассы через лес. Там он остановил попутный автомобиль и поехал в Березовский, где в одной из квартир проживает его подруга.

«Именно там его и обнаружила поисковая группа профессиональных сыщиков свердловского ГУФСИН. Уральского беглого “Казанову” задержали и поместили под стражу в колонию-поселение № 66 в одну из камер штрафного изолятора», — рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что к сроку за хищения мужчине предъявят обвинения за побег с территории ГУФСИН. В связи с этим фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы, но уже в тюрьме.