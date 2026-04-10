На Кубани судебного пристава подозревают в получении взятки

В сентябре 2023 года к приставу обратился его знакомый с просьбой помочь приобрести жилье в Краснодарского крае. Обвиняемый пообещал оказать содействие в покупке участка или жилья при реализации имущества с торгов по заниженной цене. Пристав несколько раз лгал знакомому о подборе для него недвижимости. На самом деле помогать он не планировал, но при этом получил 1,2 млн рублей для приобретения жилья. Деньги обвиняемый забрал себе.