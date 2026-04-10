На Кубани судебного пристава подозревают в получении взятки и превышении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Уголовное дело возбуждено в отношении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по городу Тимашевску и Брюховецкому району. В марте 2022 года, по версии следствия, к нему обратился знакомый и сообщил о женщине, имущество которой арестовали.
Знакомый пристава просил помочь снять ограничения, чтобы продать имущество. Тот согласился, но потребовал взятку в 30 тысяч рублей.
«Исполнительные производства в отношении должника были прекращены без возмещения задолженности. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В сентябре 2023 года к приставу обратился его знакомый с просьбой помочь приобрести жилье в Краснодарского крае. Обвиняемый пообещал оказать содействие в покупке участка или жилья при реализации имущества с торгов по заниженной цене. Пристав несколько раз лгал знакомому о подборе для него недвижимости. На самом деле помогать он не планировал, но при этом получил 1,2 млн рублей для приобретения жилья. Деньги обвиняемый забрал себе.
Сам пристав вину признал. Следственные действия для установления обстоятельств произошедшего продолжаются. Следователи в том числе дадут оценку действиям взяткодателя.