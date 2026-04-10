В Крыму мошенница из Ростова пойдет под суд за фальшивую аккредитацию врачей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В Саках будут судить 70-летнюю жительницу Ростова-на-Дону, которая выступала посредником в аккредитации медицинских работников. Об этом сообщили в полиции Крыма.

Источник: РИА "Новости"

В 2014 году женщина арендовала офис в Евпатории и организовала фирму по предоставлению консультационных и методических услуг медицинским работникам для получения квалификационных категорий. С февраля 2020 года по январь 2023 года деятельность комиссий была приостановлена, рассказали в пресс-службе МДВ Крыма.

«Зная об этом, фигурантка продолжила свою деятельность. В этот период она заключала договоры с сотрудниками санаторно-курортных учреждений, принимала от них денежные средства и прекращала дальнейшее взаимодействие после получения денег», — отметили в полиции.

От действий злоумышленницы пострадали восемь сотрудников одного из сакских санаториев, а общий ущерб составил 200 тысяч рублей.

Ранее в 2024 году женщина уже была осуждена за аналогичные преступления. Тогда жертвами ее действий стали 15 сотрудников здравниц Евпатории, которые потеряли около 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму вынесли приговор 28-летнему жителю Ленинского района, который обманывал предпринимателей на продаже зерновых культур. Мужчина успел провернуть три незаконных сделки. Он созванивался с предпринимателями, представляясь сельхозпроизводителем, и предлагал реализовать подсолнечник или пшеницу в промышленных масштабах. Все документы и справки своим жертвам он предоставлял по почте.

