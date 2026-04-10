Воронежец получил год исправительных работ за посты с экстремистской символикой

Мужчину судили за повторную публикацию нацистской и экстремистской символики на своей странице «ВК».

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже вынесли приговор местному жителю за публикацию нацисткой символики и экстремистской организации «Международное движение сатанизма» в социальной сети «ВКонтакте». Мужчину признали виновным в уголовном преступлении, так как ранее его уже наказывали за аналогичный проступок по административной статье. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 10 апреля.

Следствие установило, что мужчина разместил на своей открытой странице изображения, относящиеся к нацистской атрибутике и символике экстремистской организации. Снимки были доступны любому пользователю интернета, что по закону трактуется как публичная пропаганда.

Учитывая, что подсудимый признал вину, раскаялся и активно занимается благотворительностью, суд назначил ему один год исправительных работ. Теперь в течение этого срока государство будет удерживать 10% от его ежемесячного заработка. На данный момент решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.