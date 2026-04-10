В Железногорске арестовали замначальника Сибирской академии МЧС Сергея Сахарова

Замначальника Сибирской академии МЧС арестовали по делу о взятке.

Источник: Комсомольская правда

10 апреля Железногорский суд заключил под стражу заместителя начальника Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС Сергея Сахарова. В объединенной пресс-службе судов Красноярского края уточнили, его подозревают в получении крупной взятки.

По версии следствия, в 2021 году Сахаров, зная о том, что при закупке товаров до 600 тысяч рублей не требуется проводить торги, заключил с компанией «Промстрой» четыре договора на поставку мебели на общую сумму 2,2 миллиона рублей, фактически раздробив лот.

В свою очередь, как считают правоохранительные органы, «Промстрой» при посредничестве знакомой замначальника заключил договор с «Сибирь Мебель Сервис» на 1,5 миллиона рублей.

После поставки мебели знакомая Сахарова получила 480 тысяч рублей: 110 тысяч оставила себе, а остальное перевела на карту приятельницы, которая и передала деньги сотруднику академии.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.