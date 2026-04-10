Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске подросток украл 332 тысячи рублей у родителей знакомой и вовлек в это родителей приятеля

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, которому инкриминируют кражу, совершенную в особо крупном размере, сообщает служба информации прокуратуры Минска.

15-летний парень осенью 2025 года приходил с друзьями в гости к своей знакомой, проживающей в квартире с родителями.

В один из визитов он взял с тумбочки конверт с 18,8 тысячами долларов США. В другой раз решил целенаправленно пройтись по квартире в поисках денег, и в родительской комнате обнаружил рюкзак с 80 тысячами евро, которые тоже похитил и спрятал у себя дома.

Конвертировать иностранную валюту в рубли подростку помогали родители его приятеля, которым он рассказал о наличии крупной суммы, но умолчал о ее реальном происхождении.

Общая сумма ущерба составила более 332 тысяч рублей.

На похищенные деньги обвиняемый вел разгульный образ жизни, посещал различные заведения, покупал себе одежду.

До суда к подростку применена мера пресечения в виде отдачи его под присмотр.

