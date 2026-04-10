В Минске подросток украл 332 тысячи рублей у родителей знакомой и вовлек в это родителей приятеля

Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, которому инкриминируют кражу, совершенную в особо крупном размере, сообщает служба информации прокуратуры Минска.
15-летний парень осенью 2025 года приходил с друзьями в гости к своей знакомой, проживающей в квартире с родителями.
В один из визитов он взял с тумбочки конверт с 18,8 тысячами долларов США. В другой раз решил целенаправленно пройтись по квартире в поисках денег, и в родительской комнате обнаружил рюкзак с 80 тысячами евро, которые тоже похитил и спрятал у себя дома.
Конвертировать иностранную валюту в рубли подростку помогали родители его приятеля, которым он рассказал о наличии крупной суммы, но умолчал о ее реальном происхождении.
Общая сумма ущерба составила более 332 тысяч рублей.
На похищенные деньги обвиняемый вел разгульный образ жизни, посещал различные заведения, покупал себе одежду.
До суда к подростку применена мера пресечения в виде отдачи его под присмотр.
