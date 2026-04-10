В Башкирии инспекторы ДПС задержали подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчины

В Стерлитамакском районе Башкирии сотрудники ГАИ задержали мужчину, которого подозревают в убийстве. В полицию сообщили, что на улице села Новое Барятино обнаружили тело 61-летнего местного жителя с ножевыми ранениями, а рядом с ним находился раненый 44-летний односельчанин. На место выехала следственно-оперативная группа, а также ближайший экипаж ГАИ.
По данным пресс-служб Следственного комитета и МВД по Башкирии, к преступлению мог быть причастен 34-летний местный житель. Инспекторы нашли подозреваемого на территории сельхозпредприятия на улице Дружбы. При задержании у него обнаружили порезы на предплечьях. Полицейские оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали в сопровождении стражей порядка.
По предварительной версии, подозреваемый встретился со знакомыми на улице, между ними вспыхнул конфликт. Мужчина достал нож и ударил сначала 61-летнего мужчину, от одного удара тот скончался, а затем ранил его 44-летнего приятеля. После нападения подозреваемый спрятался на ферме неподалеку, где он нанес себе несколько порезов рук, чтобы выдать их за травмы, полученные в драке с потерпевшим.
Мужчину передали сотрудникам территориального подразделения Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемого заключили под стражу.