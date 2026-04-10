В Красноярске нашли подростка на самокате, который сбил девушку и скрылся

В Красноярске сотрудники ДПС установили личность 16-летнего водителя электросамоката, который сбил девушку и сбежал с места ДТП. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел 7 апреля на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». По предварительной версии, юноша ехал по тротуару на электросамокате, отвлекся и совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая шла впереди. После столкновения подросток скрылся.
Пострадавшая обратилась в больницу, где ей диагностировали сотрясение головного мозга. Сейчас девушка проходит лечение.
Как сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, после установления личности водителя по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).
Кроме того, парню грозит административная ответственность за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Пострадавшая также имеет право требовать возмещения расходов на лечение и компенсации морального вреда через суд. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.