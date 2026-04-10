Самарец пытался перебросить наркотики в колонию с помощью квадрокоптера

В ноябре 2021 года мужчина, вступив в сговор с неустановленными лицами, попытался перебросить полученные от одного из сообщников запрещенные вещества на территорию исправительного учреждения с помощью квадрокоптера. Общая масса наркотиков составила более 269 граммов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
«В момент следования к месту совершения преступления автомобиль мужчины остановили сотрудники правоохранительных органов. В его машине они нашли сверток с наркотиками, а в кармане куртки — пакетик с тяжелым наркотиком», — рассказали в надзорном ведомстве.
На мужчину завели уголовное дело, которое рассматривалось судом с участием присяжных. Они единогласно признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.