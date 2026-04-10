Самарец пытался перебросить наркотики в колонию с помощью квадрокоптера

В ноябре 2021 года мужчина, вступив в сговор с неустановленными лицами, попытался перебросить полученные от одного из сообщников запрещенные вещества на территорию исправительного учреждения с помощью квадрокоптера. Общая масса наркотиков составила более 269 граммов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.