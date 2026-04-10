Под Воронежем отца обвиняют в систематических побоях и выдворении детей на мороз

В Калачеевском районе двое маленьких детей терпели истязательства, пока не вмешалась бабушка.

Источник: Комсомольская правда

В Калачеевском районе перед судом предстанет 46-летний мужчина, которого обвиняют в истязании и жестоком обращении с двумя маленькими детьми. Судя по материалам районного суда, он превратил их жизнь в кошмар. Когда фигурант уходил в запои, ребята терпели побои и издевательства, а человеком, который решился вмешаться и заявить в полицию, стала их бабушка. Об этом 10 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.

Следователи выяснили, что с октября по декабрь 2025 года мужчина регулярно поднимал на детей руку. Обычным делом в этом доме были не только кулаки, но и психологические пытки. Так, пьяный отец выгонял ребят на мороз в домашней одежде и осыпал их оскорблениями. Вместо заботы и материальной поддержки дети видели только бесконечные скандалы, которые родитель устраивал прямо у них на глазах.

