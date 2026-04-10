В Белой Калитве сотрудник ППС попал под следствие

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдельного взвода ППС ОМВД России по Белокалитвинскому району. Его подозревают в краже и злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным СК, 9 января 2026 года в Белой Калитве полицейский прибыл на место семейно-бытового конфликта. В итоге он узнал, что в подвале дома могут находиться предметы, ограниченные в гражданском обороте, и спустился проверить. Оказалось, владелец хранил 300 тысяч рублей и другое имущество.
Следователи предполагают, что правоохранитель похитил чужое, сложив все в рюкзак.
В настоящее время подозреваемый задержан, ему уже предъявили обвинение (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ). Следствие продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.
