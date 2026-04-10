СК расследует убийство террористами ВСУ мирного жителя в Волгоградской области

Следственный комитет России расследует обстоятельства гибели мирного жителя Волгоградской области в результате террористических действий ВСУ. Об этом сообщили в Информационном центре СК 10 апреля.
Следственный комитет России планирует установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.
Напомним, что о гибели мужчины сообщил утром 10 апреля губернатор Волгоградской области. По информации, озвученной Андреем Бочаровым, трагедия произошла на территории СНТ «Мичуринец» в городе Волжском. Ночью во время массированной атаки дронами ВСУ мирный житель получил осколочные ранения, от которых скончался.
