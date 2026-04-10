Беглый зек 28 лет скрывался от правосудия в Нижегородской области: как ему это удалось

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апреля, ФедералПресс. В Нижегородской области задержали мужчину, который 28 лет назад вместе с товарищами сумел сбежать из СИЗО № 1 в Черкесске. Все эти годы ему удавалось уйти от правоохранителей благодаря поддельным документам.

«В 1998 году пятеро осужденных, находясь в камере СИЗО № 1 в городе Черкесске, спилили оконные решетки и совершили групповой побег из учреждения. Судьба четырех преступников решилась в том же году: троих задержали, а еще один беглец погиб во время бандитских разборок», — рассказали подробности в ФСИН России.

И только судьба одного беглеца из СИЗО, который находился там после суда за разбой и кражу, почти 30 лет оставалась неизвестной. Все эти годы мужчина жил в Нижегородской области по поддельному паспорту.

Лишь в этом году сыщикам двух региональных управлений ФСИН (по Карачаево-Черкесии и Нижегородской области) удалось задержать его. Мужчина признался им, что он не тот, за кого себя выдает. Дактилоскопия, проведенная полицейскими, подтвердила, что это именно он сбежал из СИЗО в далеком уже 1998 году.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.