Самарский суд приговорил террориста к 15 годам колонии за поджог локомотива

В Самарской области вынесен приговор 36-летнему жителю Республики Башкортостан, признанному виновным в совершении террористического акта. В феврале 2025 года мужчина по указанию неустановленного лица, действуя из корыстных побуждений и с целью дестабилизации работы властей, совершил поджог тепловоза на территории локомотивного депо в Железнодорожном районе Самары.
Согласно версии следствия, обвиняемый осуществил поджог локомотива за денежное вознаграждение. Сумма причиненного ущерба превысила 31 миллион рублей. Суд квалифицировал деяние как террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба. Наказание по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Рассмотрение дела проходило в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге, куда оно было направлено Приволжской транспортной прокуратурой после утверждения обвинительного заключения. Суд признал подсудимого виновным по всем пунктам обвинения.
Принимая во внимание позицию государственного обвинителя Куйбышевской транспортной прокуратуры, суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы. При этом первые три года срока он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал осужденного в полном объеме компенсировать причиненный материальный ущерб.