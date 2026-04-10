Беглеца, скрывавшегося 28 лет, поймали в Нижегородской области

В Нижегородской области задержали преступника, находившегося в розыске более четверти века. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН, уточнив, что операция проводилась силами нижегородского ГУФСИН совместно с коллегами из Карачаево-Черкесской Республики.
История началась в 1998 году, когда группа из пяти заключенных совершила дерзкий побег из СИЗО Черкесска, перепилив оконные решетки. Почти всех участников задержали в тот же год, однако одному из них удавалось скрываться на протяжении 28 лет. Как выяснилось, мужчина, осужденный за кражу и разбой, перебрался в Нижегородскую область и легализовался здесь по поддельным документам.
Сыщики установили точное местонахождение злоумышленника и задержали его. В ходе допроса беглец признался, что использовал чужую личность, что позже подтвердила дактилоскопическая экспертиза. Сейчас задержанный помещен в следственный изолятор Нижнего Новгорода, откуда он будет этапирован для дальнейшего отбывания наказания.
