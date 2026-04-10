Полгода ограничения свободы назначили воронежцу за финансирование экстремистской организации

Левобережный районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о финансировании экстремистской организации. Следствие установило, что мужчина перечислял деньги — в общей сложности 3800 рублей — на счета «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*, который признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ; фонд также включен в реестр НКО-иноагентов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 10 апреля.
Согласно материалам дела, правонарушения совершались в период с августа 2021-го года по февраль 2022-го. Используя мобильное приложение банка, мужчина перешел по ссылке для сбора пожертвований и осуществил 8 транзакций.
Суд назначил воронежцу год принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства и ограничением свободы на полгода. Также с осужденного взыскали сумму, эквивалентную размеру сделанных пожертвований, в качестве конфискации средств, направленных на обеспечение деятельности экстремистской организации. На данный момент приговор в законную силу не вступил.