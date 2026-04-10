Соцработница из Петербурга отправляла бездомных на СВО и забирала их деньги

Подсудимая работала в центре социальной помощи Адмиралтейского района и помогала бездомным. Там она встретила двух мужчин, которых убедила отправиться на СВО. Банковские карты, на которые должны были поступать выплаты от Минобороны, она оставила себе на сохранение, а те и ничего не заподозрили.