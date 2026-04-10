Соцработница из Петербурга отправляла бездомных на СВО и забирала их деньги

Соцработницу из Петербурга арестовали за хищение 13 млн рублей у бездомных, ушедших на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Суд отправил под домашний арест социальную работницу из Петербурга, которая вынудила бездомных мужчин подписать контракты с Минобороны, а потом похищала из выплаты. Женщина получила почти 13 млн рублей, на которые не имела права.

Подсудимая работала в центре социальной помощи Адмиралтейского района и помогала бездомным. Там она встретила двух мужчин, которых убедила отправиться на СВО. Банковские карты, на которые должны были поступать выплаты от Минобороны, она оставила себе на сохранение, а те и ничего не заподозрили.

— Деньги пришли. Не маленькие — больше 12,7 млн рублей. Но мужчины их так и не увидели. Вместо этого, по версии следствия, специалист по социальной работе потратила их на себя, — сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ее задержали 9 апреля и предъявили обвинение в мошенничестве. Следователь требовал отправить женщину в СИЗО. Но суд посмотрел на обстоятельства, на личность обвиняемой и решил иначе. Слишком сурово, решила Фемида. Вместо изолятора — домашний арест до 6 июня.