Жители Башкирии за день отдали мошенникам больше 4 миллионов рублей

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 38-летней женщине из Мелеузовского района пришло сообщение в мессенджере с предложением подзаработать на инвестициях. Лжеброкер уговорил ее вложить личные сбережения, обещая в будущем дивиденды. Женщина поверила и перевела больше миллиона рублей на якобы свой инвестиционный кошелек, но вывести деньги не смогла. На такую же уловку попался 73-летний житель Салавата: он потерял более 500 тысяч рублей. Аналогично обманули и 38-летнюю жительницу Иглинского района, которая отдала около миллиона и тоже не смогла забрать средства из «личного кабинета».