Жители Башкирии за день отдали мошенникам больше 4 миллионов рублей

Жители Башкирии продолжают попадаться на уловки мошенников и теряют крупные суммы. Только за последнее время ущерб пострадавших превысил 4 миллиона рублей.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 38-летней женщине из Мелеузовского района пришло сообщение в мессенджере с предложением подзаработать на инвестициях. Лжеброкер уговорил ее вложить личные сбережения, обещая в будущем дивиденды. Женщина поверила и перевела больше миллиона рублей на якобы свой инвестиционный кошелек, но вывести деньги не смогла. На такую же уловку попался 73-летний житель Салавата: он потерял более 500 тысяч рублей. Аналогично обманули и 38-летнюю жительницу Иглинского района, которая отдала около миллиона и тоже не смогла забрать средства из «личного кабинета».
В Уфе 24-летняя девушка обратилась в полицию после того, как перевела аферистам более 500 тысяч рублей. Ей позвонил «курьер службы доставки» и попросил продиктовать код из смс для получения заказного письма. Затем последовали звонки от якобы сотрудников налоговой службы, Росфинмониторинга и ФСБ, которые сообщили, что ее аккаунт пытаются взломать. Чтобы спасти сбережения, они убедили девушку перевести все деньги на «безопасный счет».
71-летняя пенсионерка из Дюртюлинского района попалась на удочку аферистов, представившихся соцработниками. Ей сказали, что она может оформить удостоверение «Ветерана труда», попросили продиктовать личные данные и записаться в Пенсионный фонд. Сразу после этого начали звонить лжесотрудники Центробанка и ФСБ, которые под видом защиты от мошенников посоветовали перевести деньги на новый счет. Пенсионерка лишилась 715 тысяч рублей.
42-летний уфимец едва не стал жертвой аферистов, которые представлялись бухгалтерами, сотрудниками Госуслуг, Центробанка и ФСБ. Они пытались убедить его перевести деньги под предлогом индексации зарплаты. Мужчина собрал 400 тысяч рублей и пришел в банк, но менеджеры заподозрили неладное и отговорили клиента от перевода.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.