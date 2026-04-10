Три человека пострадали из-за пьяного водителя в Крыму — ему грозит до 7 лет

Авария произошла в конце марта в Красногвардейском районе. 27-летний водитель Mercedes на перекрестке врезался в «ВАЗ», когда тот поворачивал.
«В результате ДТП автомобиль ВАЗ-21104 вынесло на левую обочину, где он столкнулся с металлической опорой дорожного знака. Водитель и две пассажирки получили телесные повреждения различной степени тяжести, одной из них причинен тяжкий вред здоровью», — отметили в полиции Крыма.
Возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в МВД Крыма.
Ход расследования контролирует прокуратура. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему грозит срок от трех до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 18-летнему крымчанину грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду на мопеде. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.