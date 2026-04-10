Три человека пострадали из-за пьяного водителя в Крыму — ему грозит до 7 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадали три женщины. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД и прокуратуре республики.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла в конце марта в Красногвардейском районе. 27-летний водитель Mercedes на перекрестке врезался в «ВАЗ», когда тот поворачивал.

«В результате ДТП автомобиль ВАЗ-21104 вынесло на левую обочину, где он столкнулся с металлической опорой дорожного знака. Водитель и две пассажирки получили телесные повреждения различной степени тяжести, одной из них причинен тяжкий вред здоровью», — отметили в полиции Крыма.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в МВД Крыма.

Ход расследования контролирует прокуратура. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему грозит срок от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 18-летнему крымчанину грозит до двух лет лишения свободы за повторную пьяную езду на мопеде. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
