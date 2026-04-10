СК России возбудил дело после гибели шахтера в Ростовской области

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после гибели шахтера в Красносулинском районе. Об этом сообщил СК России по региону.
По данным ведомства, при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте произошел хлопок. В результате один из работников погиб, троим оказывается врачебная помощь.
На месте работают следователи и криминалисты.
Следственным отделом по городу Красный Сулин СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).