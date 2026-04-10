12-летняя девочка погибла на железной дороге в Ростовской области

В Ростовской области 12-летняя девочка погибла на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Трагедия произошла на станции Лихая. Предварительно, смертельную травму ребенку нанес отцепной вагон. Правоохранители предполагают, что причиной случившегося стало нарушение правил безопасности на железной дороге.
Личность девочки уже установили, она жила в Каменске-Шахтинском.
— В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными будет принято процессуальное решение, — рассказали в транспортной полиции.
Напомним, железная дорога — территория повышенной опасности.
Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.
Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.
