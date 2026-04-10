Прокуратура Ростовской области проверит обрушение породы на шахте

Речь идёт о ЧП в Красносулинском районе.

10 апреля 2026 года на угольной шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе обрушилась горная порода. В связи с этим прокуратура Ростовской области организовала проверку.

На место выехал красносулинский городской прокурор Сергей Чабров. Надзорное ведомство начало проверку: выясняет, соблюдались ли на предприятии законодательство в сфере охраны труда, а также что именно привело к обрушению. По итогам проверки решат вопрос о принятии мер реагирования.

Также прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела, которое возбудили по факту произошедшего.