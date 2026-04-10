Человек погиб при взрыве в шахте в Ростовской области

На месте обрушения в угольной шахте привлекли военизированный горноспасательный отряд.

Источник: Комсомольская правда

В Красносулинском районе Ростовской области, во время работ на угольной шахте «Шерловская-Наклонная», погиб человек, еще троим оказывают медицинскую помощь. Об этом стало известно сегодня, 10 апреля.

В экстренной службе региона сообщили, что на месте происшествия привлекалась бригада военизированного горноспасательного отряда (ВГСО).

Детали случившегося уже сообщили в СУ СК России по Ростовской области. Как уточнили в ведомстве, 10 апреля «при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте произошел хлопок». На месте уже работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ч. 2 ст. 217 УК РФ).

Также проверку проводит прокуратура. Для координации экстренных служб и правоохранительных органов на место выехал Красносулинский городской прокурор Сергей Чабров.

