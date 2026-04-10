Нужны поправки в закон. Экс-министр Прикамья о детях с нарушениями поведения

Бывший министр образования Прикамья Раиса Кассина — о том, какие законы нужны, чтобы защитить учителей и как не допустить новых трагедий в школах.

Трагедия в Добрянке, где девятиклассник зарезал свою учительницу, заставила заговорить о том, о чём раньше молчали. Учителя — беззащитны. Дети с трудным поведением учатся в обычных классах, а у школы нет действенных инструментов, чтобы помочь ни им, ни тем, кто рядом. Родители же зачастую игнорируют диагнозы и рекомендации.

Раиса Алексеевна Кассина — человек в Пермском крае весьма уважаемый. Она больше десяти лет возглавляла министерство образования Пермского края (2012−2025). И говорит прямо: без серьёзных изменений в законах ситуацию не исправить.

Один на один с агрессией.

Марина Сизова, perm.aif.ru: Раиса Алексеевна, говорят, учителя в последние годы стали бояться идти в класс. Это правда?

Раиса Кассина: Не думаю. Они идут туда всё же не со страхом, а с новыми знаниями, профессиональными умениями и открытой душой. Но то, что учитель подвергается оскорблениям со стороны учеников и их родителей, — правда. И способов защиты от этого у учителя практически нет.

— А дети? Они уважают учителей?

— В большинстве своём — да. Скорее неуважение демонстрируют родители. И передают его детям. Конечно, не все.

— В школе есть службы примирения, психологи. Работает КДН. Почему в иных случаях они не срабатывают?

— Школа должна защищать и учителя, и ученика. Для этого всё создано. Но в случаях с психическими заболеваниями, с затяжными конфликтами, особенно когда родители не идут на контакт, этим службам справиться сложно.

— Что мешает?

— Решения психолого-медико-педагогических комиссий носят рекомендательный характер. ПМПК даёт заключение — учить ребёнка на дому. А родители принимают решение учить его в школе.

Как разорвать круг.

— Что нужно, на ваш взгляд, изменить в законах в первую очередь?

— Ввести ответственность за оскорбление учителя и физическое насилие. Сейчас отчислить ребёнка из школы ни за учёбу, ни за поведение практически невозможно — даже если один ученик не даёт учиться всему классу.

— Ещё что делать?

— Моё личное мнение: необходимо включить психиатров в профилактические осмотры. Дети с психическими заболеваниями, особенно в периоды обострения, не должны находиться в школе. Если психиатры, ПМПК или КДН принимают решение о домашнем обучении — родители обязаны это исполнять. Сейчас же решения комиссий и диагнозы врачей многими игнорируются.

— Получается, педагогические методы порой не работают…

— Не всякое поведение корректируется педагогикой. Зачастую — медициной. Школа должна иметь право направить ребёнка к психиатру и прекратить его обучение в школе, если он агрессивен по отношению к учителям и детям.

— Вы знали погибшую Олесю Петровну Багуту?

— Я лично не знакома с этим учителем. Но знаю о ней по её участию в конкурсе «Учитель года». Она была профессионалом высочайшего уровня. Это её не спасло. Жаль безмерно. Без серьёзных изменений в законах ситуацию не исправить.