Нужны поправки в закон. Экс-министр Прикамья о детях с нарушениями поведения

Трагедия в Добрянке, где девятиклассник зарезал свою учительницу, заставила заговорить о том, о чём раньше молчали. Учителя — беззащитны. Дети с трудным поведением учатся в обычных классах, а у школы нет действенных инструментов, чтобы помочь ни им, ни тем, кто рядом. Родители же зачастую игнорируют диагнозы и рекомендации.