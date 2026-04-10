Заряжал забой. При взрыве в шахте погиб проходчик и пострадали три горняка

Взрыв в шахте унёс жизнь одного горняка, пострадали ещё трое. Информацию подтвердили следователи и прокуратура.
ЧП произошло 10 апреля в шахте «Шерловская-Наклонная», расположенной в Ростовской области. Инцидент случился во время подготовки к взрывным работам. Что известно о трагедии к этому часу, выяснил rostov.aif.ru.
Сдетонировало само?
В момент заряжения забоя монтажной камеры сработала непроизвольная детонация. Сильный хлопок мгновенно изменил ход событий на участке.
На поверхность подняли тело погибшего шахтёра. Еще троим горнякам потребовалась срочная медицинская помощь, состояние одного из них медики оценивают как тяжёлое. Прокуратура зафиксировала сход горной породы, однако сами конструкции выработки устояли. Технологический процесс на предприятии не нарушен.
На месте уже работают следователи и криминалисты. Они собирают материалы и восстанавливают последовательность событий. По факту гибели человека возбудили уголовное дело. Правовую оценку дадут по статье о нарушении промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
Красносулинский прокурор Сергей Чабров выехал на объект для координации действий служб. Ведомство проверяет, как на шахте соблюдали охрану труда. Результаты надзорной проверки станут основанием для дальнейших решений, а ход расследования прокуратура держит на строгом контроле.
Несчастный случай?
Rostov.aif.ru обратился за комментариями к врио генерального директора АО «Донуголь» Юрию Бурняшову. Он пояснил, что пострадали не три человека, а только один:
«Произошёл несчастный случай. В подготовительном забое монтажной камеры в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов. В результате происшествия погиб проходчик и пострадал мастер-взрывник. Еще два человека, находившиеся в забое в момент случившегося, не пострадали», — прокомментировал глава предпритяия.
Спасатели оперативно оказали пострадавшему первую помощь и эвакуировали его на поверхность. Мужчина доставлен в больницу.
«Шахта “Шерловская-Наклонная” продолжает свою работу в штатном режиме», — добавил Юрий Бурняшов. Он также выразил соболезнования семье погибшего шахтёра и заверил, что родственникам будет оказана помощь.
Не первый раз.
Это далеко не единственная трагедия, произошедшая на шахте за последнее время. В августе прошлого года под землёй, на глубине полкилометра, оказались заперты трое рабочих. Один из них 44-летний проходчик Вячеслав К. оказался в зоне обрушения и погиб, тогда как двое других были в безопасности. Спасатели уточнили, что обрушение случилось в процессе взрывных работ. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлёкшем гибель человека.
В марте 2024 года на этой же шахте обвалилась порода во время зарядки забоя взрывчаткой. Один из рабочих не успел отойти и попал под завал. Он остался жив, но получил серьезные травмы.
А в июне 2023 года электрослесарь этого же предприятия погиб от удара током во время работы на одном из участков.
Редакция выражает соболезнования родственникам погибших.