Погиб проходчик. Главное о ЧП в шахте в Ростовской области

В Ростовской области один человек погиб из-за ЧП в шахте, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

  • На угольной шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе произошло обрушение горной породы.
  • В подготовительном забое монтажной камеры в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов, сообщил врио гендиректора АО «Донуголь» Юрий Бурняшов.
  • Шахта продолжает работать в штатном режиме после, уточнил он.
  • Один из работников погиб, трое пострадали, сообщили в СК.
  • Руководство шахты позже уточнило, что погиб проходчик и пострадал мастер — взрывник.
  • Спасатели оперативно оказали пострадавшему первую помощь и эвакуировали на поверхность, сообщил Бурняшов.
  • Прокуратурой организована проверка.
  • Завели дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
  • Семья погибшего получит необходимую помощь.