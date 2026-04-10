Погиб проходчик. Главное о ЧП в шахте в Ростовской области

ТАСС собрал основное о происшествии.
- На угольной шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе произошло обрушение горной породы.
- В подготовительном забое монтажной камеры в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов, сообщил врио гендиректора АО «Донуголь» Юрий Бурняшов.
- Шахта продолжает работать в штатном режиме после, уточнил он.
- Один из работников погиб, трое пострадали, сообщили в СК.
- Руководство шахты позже уточнило, что погиб проходчик и пострадал мастер — взрывник.
- Спасатели оперативно оказали пострадавшему первую помощь и эвакуировали на поверхность, сообщил Бурняшов.
- Прокуратурой организована проверка.
- Завели дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
- Семья погибшего получит необходимую помощь.