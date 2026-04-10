Подработка через мессенджер стоила челнинцу 10 лет колонии строгого режима

Молодой человек, которому на момент совершения преступления было всего 24 года, был приговорен к 10 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.
Согласно данным прокуратуры РТ, к преступной деятельности челнинца приобщил неизвестный человек через мессенджер. Организатор преступной схемы занимался покупкой наркотиков и поиском покупателей. Далее он передавал «запрещенку» парню, который отвечал за их дальнейшее распространение.
Задачей осужденного было обнаружение тайников с наркотиками, их порционная упаковка и размещение «закладок».
В июле прошлого года задержанный получил около 74 граммов наркотического вещества, из которого изготовил 10 «закладок». Однако реализовать их он не успел — его задержала полиция.
Подсудимый полностью признал свою вину. Отдельное уголовное производство начато в отношении неизвестного организатора преступной схемы.