Подработка через мессенджер стоила челнинцу 10 лет колонии строгого режима

Житель Набережных Челнов отправится за решетку на долгий срок за незаконный оборот наркотиков.

Источник: МК.RU Казань

Молодой человек, которому на момент совершения преступления было всего 24 года, был приговорен к 10 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Согласно данным прокуратуры РТ, к преступной деятельности челнинца приобщил неизвестный человек через мессенджер. Организатор преступной схемы занимался покупкой наркотиков и поиском покупателей. Далее он передавал «запрещенку» парню, который отвечал за их дальнейшее распространение.

Задачей осужденного было обнаружение тайников с наркотиками, их порционная упаковка и размещение «закладок».

В июле прошлого года задержанный получил около 74 граммов наркотического вещества, из которого изготовил 10 «закладок». Однако реализовать их он не успел — его задержала полиция.

Подсудимый полностью признал свою вину. Отдельное уголовное производство начато в отношении неизвестного организатора преступной схемы.