Пострадавшим от взрыва в доме в Севастополе выделили 59,5 млн рублей

На заседании правительства Севастополя принято решение выделить 59,5 миллионов рублей на помощь жителям, пострадавшим от взрыва в доме 14 на улице Павла Корчагина.
«Окажем финансовую помощь жителям домов на улице Павла Корчагина, которые пострадали при взрыве. На эти цели из резервного фонда города выделим 59,5 млн рублей», — объявил губернатор Михаил Развожаев.
Кроме того, выделено 11,9 миллиона рублей на восстановление окон в детском саду № 132, школе № 50 и колледже, а также на их защиту пленкой после удара ВСУ 5 марта.