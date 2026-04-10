Коррупционные активы кубанских экс-депутатов обратили в доход РФ

«Суд решил исковые требования удовлетворить» — огласил решение судья. Также суд удовлетворил ходатайство истца «об обращении решения к немедленному исполнению».
Никто из ответчиков исковые требования не признал, против их удовлетворения они возражали. Так, представитель интересов экс-депутата Фурсы, например, в ходе заседания отметил, что его доверитель якобы никак не связан с Коробкой и Сидюковым, а с самим Коробкой встречался два раза в жизни.
По данным Генпрокуратуры, сам Коробка в данном иске выступает ответчиком в связи с тем, что нарушения антикоррупционного законодательства иные соответчики по делу совершали вместе с ним, однако материальных требований в данном гражданском деле к нему не предъявлено, так как его коррупционные активы уже были обращены в доход РФ в рамках другого разбирательства.
Как отметил в суде представитель стороны истца, выявленные нарушения антикоррупционного законодательства были совершены бывшими депутатами Фурсой и Сидюковым в период исполнения ими своих обязанностей. По его словам, совместно с Коробкой они вели нелегальный бизнес. Надзорными мероприятиями было установлено, что указанные лица свои служебные полномочия и административно-политическое влияние использовали для обогащения себя и подконтрольных им лиц. Судом также были исследованы протоколы допросов четверых засекреченных свидетелей, протоколы допросов самого Сидюкова, министра сельского хозяйства Краснодарского края Федора Дереки и других лиц. Фактические обстоятельства дела подтверждены совокупностью представленных истцом доказательств.
Генпрокуратура подала в суд антикоррупционный иск об обращении в доход РФ имущества бывших депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова, с которыми вел нелегальную деятельность бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. Согласно данным суда, по иску об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества ответчиками проходят 19 человек, среди них Фурса и Сидюков, а также члены их семьи: Сидюковы Наталья, Евгений и Алексей, Фурса Мария и Татьяна. Среди ответчиков — сам Андрей Коробка. Как сообщалось ранее, по данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, Коробка вел совместную нелегальную деятельность с депутатами заксобрания края Фурсой и Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате нелегального сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 млрд рублей.
Обращенные в доход государства активы.
Суд обратил в доход РФ более 350 помещений, 139 земельных участков, 100% долей в уставном капитале 81 коммерческой организации, имущество и денежные средства экс-депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова, сформировавших коррупционные активы на 81,5 млрд рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
«Ленинский районный суд города Краснодара рассмотрел исковое заявление к бывшим депутатам Заксобрания Краснодарского края Алексею Сидюкову, Сергею Фурсе и связанным с ними лицам. Так, Сидюковым сформированы активы совокупной стоимостью 62,5 млрд рублей, Фурсой — более 19 млрд рублей. Суд удовлетворил исковые требования, обратив в доход государства имущество ответчиков: 318 жилых помещений, 43 нежилых помещения, 139 земельных участков, 100% долей в уставном капитале 81 коммерческой организации, имущество ответчиков, в том числе находящееся у других лиц, оформленное (зарегистрированное) на других лиц, включая наличные денежные средства, а также денежные средства, находящиеся на банковских счетах, транспортные средства, ценные бумаги, драгоценности, другие предметы роскоши и иные ценности», — говорится в сообщении.
Так ответчиками по делу в общей сложности стали 19 человек. Установлено, что до 2012 года Фурса и Сидюков являлись владельцами малых предприятий, после прихода во власть они совместно с Коробкой стали вести нелегальный бизнес, что повлекло стремительное и кратное увеличение их имущественного положения за счет государственной и муниципальной собственности.
«По указанию Коробки в безвозмездное пользование его бизнес-партнеров перешли 17 тыс. га земельного фонда. Рейдерским путем было захвачено крупное аграрное предприятие — ООО “Васюринский МПК”, в пользовании которого находится порядка 25 тыс. га плодородных земель совокупной стоимостью свыше 20 млрд рублей. Еще одним направлением коррупционного обогащения ответчиков стала сфера жилищного строительства. Так, при поддержке Коробки земельный массив в исторической части Краснодара после неправомерно согласованного прекращения на нем деятельности элеватора был перепрофилирован под застройку, что позволило фирмам Сидюкова возвести на нем элитные жилые комплексы “Все свои” и “Все свои-VIP”. Извлеченную противоправным способом прибыль Сидюков и Фурса направили на создание новых бизнес-проектов и приобретение высоколиквидной недвижимости», — говорится в заявлении объединенной пресс-службы.
Установлено, что доли в уставных капиталах хозяйственных обществ и объекты недвижимости они распределили между родственниками и доверенными лицами для того, чтобы скрыть. Решение суда обращено к немедленному исполнению.