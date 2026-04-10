Коррупционные активы кубанских экс-депутатов обратили в доход РФ

Генпрокуратура подала в суд антикоррупционный иск об обращении в доход РФ имущества бывших депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова, с которыми вел нелегальную деятельность бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. Согласно данным суда, по иску об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества ответчиками проходят 19 человек, среди них Фурса и Сидюков, а также члены их семьи: Сидюковы Наталья, Евгений и Алексей, Фурса Мария и Татьяна. Среди ответчиков — сам Андрей Коробка. Как сообщалось ранее, по данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, Коробка вел совместную нелегальную деятельность с депутатами заксобрания края Фурсой и Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате нелегального сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 млрд рублей.