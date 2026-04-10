В Воронеже осудят владельца гаражного склада с нелегальным табаком на три миллиона рублей

В Воронеже перед судом предстанет 41-летний местный житель, превративший арендованный гараж в одном из местных кооперативов, где продукция хранилась до момента передачи покупателям, в оптовый склад нелегального табака. Мужчине грозит срок за торговлю сигаретами без акцизных марок, общая стоимость которых превысила три миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 10 апреля.