В Воронеже осудят владельца гаражного склада с нелегальным табаком на три миллиона рублей

41-летнему бизнесмену грозит срок за хранение и продажу табака без акцизных марок в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже перед судом предстанет 41-летний местный житель, превративший арендованный гараж в одном из местных кооперативов, где продукция хранилась до момента передачи покупателям, в оптовый склад нелегального табака. Мужчине грозит срок за торговлю сигаретами без акцизных марок, общая стоимость которых превысила три миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 10 апреля.

Свою подпольную деятельность «предприниматель» развернул в декабре 2024 года. Он закупил крупные партии сомнительного товара через интернет, после чего организовал канал сбыта.

Незаконный бизнес просуществовал ровно год, пока в декабре 2025-го в гараж не нагрянули оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК).

На данный момент расследование завершено, прокуратура утвердила обвинение, дело направили в Железнодорожный районный суд.